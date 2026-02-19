Analisi Tecnica: EUR/CAD del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido +0,16%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,6199. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,6189. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,6209.
