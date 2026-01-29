Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,9151. Prima resistenza a 0,9247. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,9114.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)