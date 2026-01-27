Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Performance infelice per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 26 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,9211. Prima resistenza a 0,9265. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,9192.
