Analisi Tecnica: EUR/CHF del 29/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Il Cambio Euro / CHF ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 0,9153.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9114, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,923. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9076.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
