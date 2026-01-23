Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Debole la giornata del 22 gennaio per il cambio Euro / CHF, che porta a casa un calo dello 0,20%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9259, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,93. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9239.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```