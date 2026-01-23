Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Debole la giornata del 22 gennaio per il cambio Euro / CHF, che porta a casa un calo dello 0,20%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9259, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,93. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9239.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)