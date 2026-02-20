Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio
Lieve ribasso per l'indice nipponico, che chiude in flessione dello 0,68%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nikkei 225. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 57.194,7, con il supporto più immediato individuato in area 56.626,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 56.378,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)