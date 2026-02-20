Milano 9:10
45.939 +0,32%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:10
10.645 +0,17%
25.054 +0,04%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Lieve ribasso per l'indice nipponico, che chiude in flessione dello 0,68%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nikkei 225. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 57.194,7, con il supporto più immediato individuato in area 56.626,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 56.378,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
