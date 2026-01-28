SCM SIM, CdA delibera delisting dalla Borsa di Francoforte in vista dell'OPA di Banco Desio

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM
, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha deliberato di avviare la procedura per l'esclusione delle proprie azioni dalla quotazione sulla Borsa di Francoforte
. Nello specifico, la Società procederà con la comunicazione finalizzata al delisting
dal segmento Open Market - "Quotation Board", che diventerà efficace dopo sei settimane dalla relativa informativa.
Questa iniziativa è stata adottata nel quadro dell'operazione straordinaria attualmente in corso ed è funzionale al perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto
(OPA) promossa da Banco di Desio e della Brianza
sulla totalità delle azioni ordinarie di SCM SIM, come già annunciato nel novembre 2025.