SCM SIM, CdA delibera delisting dalla Borsa di Francoforte in vista dell'OPA di Banco Desio

Solutions Capital Management SIM

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha deliberato di avviare la procedura per l'esclusione delle proprie azioni dalla quotazione sulla. Nello specifico, la Società procederà con la comunicazione finalizzata aldal segmento Open Market - "Quotation Board", che diventerà efficace dopo sei settimane dalla relativa informativa.Questa iniziativa è stata adottata nel quadro dell'operazione straordinaria attualmente in corso ed è funzionale al perfezionamento dell'(OPA) promossa dasulla totalità delle azioni ordinarie di SCM SIM, come già annunciato nel novembre 2025.