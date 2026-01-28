Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:37
26.045 +0,41%
Dow Jones 20:37
48.938 -0,13%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

SCM SIM, CdA delibera delisting dalla Borsa di Francoforte in vista dell'OPA di Banco Desio

Finanza
SCM SIM, CdA delibera delisting dalla Borsa di Francoforte in vista dell'OPA di Banco Desio
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha deliberato di avviare la procedura per l'esclusione delle proprie azioni dalla quotazione sulla Borsa di Francoforte. Nello specifico, la Società procederà con la comunicazione finalizzata al delisting dal segmento Open Market - "Quotation Board", che diventerà efficace dopo sei settimane dalla relativa informativa.

Questa iniziativa è stata adottata nel quadro dell'operazione straordinaria attualmente in corso ed è funzionale al perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Banco di Desio e della Brianza sulla totalità delle azioni ordinarie di SCM SIM, come già annunciato nel novembre 2025.
Condividi
```