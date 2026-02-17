Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:42
24.690 -0,17%
Dow Jones 17:42
49.555 +0,11%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,67%

Il Nasdaq-100 prende il via a 24.567,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,67%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,67%, dopo un'apertura a 24.567,54.
Condividi
```