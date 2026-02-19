Consob, sanzione da 60 mila euro alla società estone Vivaexchange

(Teleborsa) -ha(Estonia). La violazione concerne l'offerta al pubblico degli investitori italiani, tramite il sito www.exw-wallet.com - senza aver effettuato la preventiva comunicazione alla Consob, né trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione - della, che consentivano di accedere ad un e-wallet e ad un exchange di criptovalute che avrebbe permesso di conseguire un guadagno giornaliero pari allo 0,32% senza che all'investitore venisse chiesto di svolgere alcuna attività aggiuntiva.L'acquisto degli "EXW Coin" consentiva, inoltre, all'investitore di accedere anche ad una serie di iniziative dell'ecosistema "EXW World" prospettate come forme di investimento. Nel medesimo sito venivano anche presentate all'investitoredi nuovi soggetti.La violazione si è protratta quanto meno dal 20 gennaio 2020 (data della prima verifica sul sito in parola) al 23 luglio 2020 (data di adozione delsuccessivamente al quale l'accesso al sito web è stato reso indisponibile agli utenti che si avvalgono dei servizi di connessione alla rete internet con indirizzo IP italiano).