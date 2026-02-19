EPAM Systems scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate
, che perde terreno, mostrando una discesa del 17,71%.
Lo scenario su base settimanale di EPAM Systems
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 131,5 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 141,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 152,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)