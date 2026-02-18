ESMA chiarisce su Listing Act: documenti approvati fino al 4 giugno rientrano nel regime transitorio

(Teleborsa) - L'ESMA
, l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato una dichiarazione contenente orientamenti pratici
per le autorità nazionali competenti (NCA), gli emittenti e i loro consulenti sull'applicazione del quadro normativo rivisto in materia di prospetti introdotto dal Listing Act
.
L'ESMA chiarisce che tutti i documenti di registrazione e i documenti di registrazione universali approvati o depositati fino al 4 giugno 2026
rientrano nell'ambito di applicazione del regime transitorio
dell'articolo 48a, il che significa che possono continuare a essere utilizzati nei prospetti per tutto il loro periodo di validità.
Questo approccio è in linea con gli sforzi dell'ESMA in materia di semplificazione e riduzione degli oneri
, pur mantenendo la tutela degli investitori, si legge in una nota.
L'ESMA si aspetta che le NCA seguano l'approccio
delineato nella dichiarazione, consentendo a emittenti e consulenti di fare affidamento sul suo contenuto.(Foto: ESMA)