Finanza
ESMA chiarisce su Listing Act: documenti approvati fino al 4 giugno rientrano nel regime transitorio
(Teleborsa) - L'ESMA, l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato una dichiarazione contenente orientamenti pratici per le autorità nazionali competenti (NCA), gli emittenti e i loro consulenti sull'applicazione del quadro normativo rivisto in materia di prospetti introdotto dal Listing Act.

L'ESMA chiarisce che tutti i documenti di registrazione e i documenti di registrazione universali approvati o depositati fino al 4 giugno 2026 rientrano nell'ambito di applicazione del regime transitorio dell'articolo 48a, il che significa che possono continuare a essere utilizzati nei prospetti per tutto il loro periodo di validità.

Questo approccio è in linea con gli sforzi dell'ESMA in materia di semplificazione e riduzione degli oneri, pur mantenendo la tutela degli investitori, si legge in una nota.

L'ESMA si aspetta che le NCA seguano l'approccio delineato nella dichiarazione, consentendo a emittenti e consulenti di fare affidamento sul suo contenuto.

