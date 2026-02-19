Milano 11:48
45.789 -1,23%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:48
10.613 -0,69%
Francoforte 11:48
25.073 -0,81%

Francoforte: andamento negativo per Wacker Chemie

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono Wacker Chemie, che passa di mano con un calo del 2,41%.

La tendenza ad una settimana di Wacker Chemie è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 81,4 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 77,7. L'equilibrata forza rialzista di Wacker Chemie è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 85,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
