Francoforte: rosso per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Retrocede Wacker Chemie, con un ribasso del 3,20%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Wacker Chemie classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 80,37 Euro e primo supporto individuato a 77,87. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 82,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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