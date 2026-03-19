Francoforte: violenta contrazione per Wacker Chemie

(Teleborsa) - In forte ribasso Wacker Chemie , che mostra un -4,2%.



Il trend di Wacker Chemie mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Wacker Chemie evidenzia un declino dei corsi verso area 71,2 Euro con prima area di resistenza vista a 72,85. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 70,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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