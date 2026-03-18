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/ Wacker Chemie, scendono le quotazioni a Francoforte
Wacker Chemie, scendono le quotazioni a Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
18 marzo 2026 - 13.00
Si muove in perdita
Wacker Chemie
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,09% sui valori precedenti.
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