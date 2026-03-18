Milano 16:14
44.765 -0,27%
Nasdaq 16:14
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Dow Jones 16:14
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Londra 16:14
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Francoforte 16:14
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Wacker Chemie, scendono le quotazioni a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Wacker Chemie, scendono le quotazioni a Francoforte
Si muove in perdita Wacker Chemie, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,09% sui valori precedenti.
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