iFOREX debutterà sulla Borsa di Londra con una capitalizzazione di 43,3 milioni di sterline

(Teleborsa) - iFOREX
, broker specializzato nel trading di CFD su valute, materie prime e criptovalute, ha prezzato la propria offerta pubblica iniziale
(IPO) sul London Stock Exchange a 195 pence per azione, per una capitalizzazione di mercato al debutto da 43,3 milioni di sterline.
L'importo totale dell'offerta è di 8,75 milioni di sterline, pari a circa il 20,2% delle azioni ordinarie
al momento dell'ammissione. Eyal Carmon, fondatore e azionista di maggioranza dell'azienda, rimarrà l'azionista di maggioranza. L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 25 febbraio
2026.
"Oggi segna un momento cruciale nell'evoluzione di iFOREX, mentre ci prepariamo alla quotazione sul Main Market della Borsa di Londra, un mercato che si allinea perfettamente con le nostre ambizioni di diventare leader del mercato fintech globale
- ha commentato Itai Sadeh, CEO di iFOREX
- Nel corso degli anni, il nostro impegno per l'innovazione e una gestione disciplinata del rischio hanno generato una redditività costante, supportata dalla nostra tecnologia proprietaria".
"Il collocamento in eccesso di sottoscrizioni riflette la fiducia
degli investitori nella nostra strategia, nei solidi fondamentali e nel modello operativo scalabile - ha aggiunto - Forte di questo slancio, il nostro focus rimane sull'espansione internazionale e sul continuo miglioramento della nostra piattaforma di trading per offrire un valore sostenibile a lungo termine sia ai nostri clienti che agli azionisti".