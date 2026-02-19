iFOREX debutterà sulla Borsa di Londra con una capitalizzazione di 43,3 milioni di sterline

(Teleborsa) -, broker specializzato nel trading di CFD su valute, materie prime e criptovalute, ha(IPO) sul London Stock Exchange a 195 pence per azione, per una capitalizzazione di mercato al debutto da 43,3 milioni di sterline.L'importo totale dell'offerta è di 8,75 milioni di sterline, pari a circa ilal momento dell'ammissione. Eyal Carmon, fondatore e azionista di maggioranza dell'azienda, rimarrà l'azionista di maggioranza. L'2026."Oggi segna un momento cruciale nell'evoluzione di iFOREX, mentre ci prepariamo alla quotazione sul Main Market della Borsa di Londra, un mercato che si allinea perfettamente con le nostre- ha commentato- Nel corso degli anni, il nostro impegno per l'innovazione e una gestione disciplinata del rischio hanno generato una redditività costante, supportata dalla nostra tecnologia proprietaria"."Ildegli investitori nella nostra strategia, nei solidi fondamentali e nel modello operativo scalabile - ha aggiunto - Forte di questo slancio, il nostro focus rimane sull'espansione internazionale e sul continuo miglioramento della nostra piattaforma di trading per offrire un valore sostenibile a lungo termine sia ai nostri clienti che agli azionisti".