Milano 10:54
45.764 -0,99%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:54
10.421 +0,18%
Francoforte 10:54
24.834 -0,07%

Piazza Affari: in calo Prysmian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che presenta una flessione del 2,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prysmian, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 100,8 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 96,93. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 95.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
