SILVER del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Giornata all'insegna degli acquisti per il metallo prezioso che ha terminato in rialzo attestandosi a 77,26.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 74,62. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 78,67. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 82,72.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)