Milano 9:09
45.928 +0,29%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:09
10.648 +0,20%
25.040 -0,01%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 19/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 19/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un +0,19%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6215. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6193. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,6237.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```