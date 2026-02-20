Milano 16:38
46.414 +1,35%
Nasdaq 16:38
24.933 +0,55%
Dow Jones 16:38
49.501 +0,21%
Londra 16:38
10.695 +0,64%
Francoforte 16:37
25.208 +0,65%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,30% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 46.391,65 punti

Spunto rialzista dell'1,30% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 46.391,65 punti.
