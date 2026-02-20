Milano
19-feb
45.794
-1,22%
Nasdaq
19-feb
24.797
-0,41%
Dow Jones
19-feb
49.395
-0,54%
Londra
19-feb
10.627
-0,55%
Francoforte
19-feb
25.044
-0,93%
Venerdì 20 Febbraio 2026, ore 02.46
Borsa: Tokyo soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,17%)
Il Nikkei 225 ha iniziato gli scambi a 56.797,51 punti
In breve
,
Finanza
20 febbraio 2026 - 01.31
Il Principale indice azionario giapponese registra una flessione dell'1,17%, a quota 56.797,51 in apertura.
Condividi
