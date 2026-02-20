Milano 19-feb
45.794 -1,22%
Nasdaq 19-feb
24.797 -0,41%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 19-feb
10.627 -0,55%
Francoforte 19-feb
25.044 -0,93%

Borsa: Tokyo soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,17%)

Il Nikkei 225 ha iniziato gli scambi a 56.797,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,17%)
Il Principale indice azionario giapponese registra una flessione dell'1,17%, a quota 56.797,51 in apertura.
Condividi
```