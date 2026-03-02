Milano 27-feb
0 0,00%
Nasdaq 27-feb
24.960 -0,30%
Dow Jones 27-feb
48.978 -1,05%
Londra 27-feb
10.911 +0,59%
Francoforte 27-feb
25.284 0,00%

Borsa: Pessimo inizio per Tokyo in calo (dell'1,88%)

Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 57.746,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Pessimo inizio per Tokyo in calo (dell'1,88%)
In forte ribasso il principale indice azionario giapponese che riporta una forte discesa dell'1,88% a quota 57.746,65 in apertura.
Condividi
```