Milano
27-feb
0
0,00%
Nasdaq
27-feb
24.960
-0,30%
Dow Jones
27-feb
48.978
-1,05%
Londra
27-feb
10.911
+0,59%
Francoforte
27-feb
25.284
0,00%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 05.48
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Pessimo inizio per Tokyo in calo (dell'1,88%)
Borsa: Pessimo inizio per Tokyo in calo (dell'1,88%)
Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 57.746,65 punti
In breve
,
Finanza
02 marzo 2026 - 01.31
In forte ribasso il principale indice azionario giapponese che riporta una forte discesa dell'1,88% a quota 57.746,65 in apertura.
