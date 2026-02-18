M&A in Europa, il sentiment migliora ma è improbabile un boom di accordi finanziati dal debito

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Ihanno raggiunto circa. Si tratta di un valore vicino al limite superiore del range storico e di circa il 16% in più rispetto all'anno precedente. Tuttavia, i volumi europei sono rimasti, in aumento di circa il 65% rispetto al 2024 e prossimi a un livello record. È quanto emerge da un report diIl, che hanno registrato solo 7 miliardi di euro di emissioni legate a M&A in EUR IG lo scorso anno, contro i circa 146 miliardi di dollari in USD IG.Il confronto tra il mix settoriale e le dimensioni delle operazioni di M&A strategiche in Europa e negli Stati Uniti evidenzia importanti differenze tra i due mercati. Nel 2025, ilha rappresentato la quota maggiore dei volumi di M&A europei, contro circa il 9% negli Stati Uniti. Al contrario,hanno rappresentato circa il 20% dei volumi di M&A strategiche negli Stati Uniti, contro il 9% in Europa.Lechiave. Le transazioni superiori a 20 miliardi di dollari hanno rappresentato circa il 36% dei volumi di M&A strategiche negli Stati Uniti lo scorso anno, mentre l'Europa non ne ha registrate. Infatti, l'Europa ha registrato l'ultima operazione superiore a 20 miliardi di dollari nel 2022 e da allora l'attività si è spostata verso un intervallo compreso tra 1 e 10 miliardi di dollari."Nel complesso, il mix di settori e dimensioni suggerisce chenei volumi di M&A strategiche rispetto agli Stati Uniti - sostiene Goldman Sachs - Queste differenze sono in gran parte strutturali e riflettono la maggiore presenza del mercato tecnologico statunitense e la maggiore presenza di società a grande capitalizzazione".Nel complesso, "riteniamo che il recente aumento delle M&A in Europa appaia ciclico, mentre un- viene aggiunto - Pertanto, riteniamo che il rischio di offerta legato alle fusioni e acquisizioni rimanga sbilanciato verso il mercato USD".