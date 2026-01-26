Commercialisti, "visione, lavoro e coraggio": on air spot del Consiglio Nazionale della categoria

(Teleborsa) -è on air su tv nazionali e locali, stampa online e social network lo spot del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.come distante o priva di fascino, nello spot la professione del commercialista rivela il suo vero potenziale.scolastica bambini e bambine rispondono alla maestra che ha rivolto loro la classica domanda: “Cosa vuoi fare da grande?”. Tra sogni e ingenuità, la risposta di un bambino spiazza tutti e rivela il vero senso della professione del commercialista: aiutare le persone a realizzare i propri sogni e affiancarle nelle avversità, sottolineando anche il ruolo fondamentale che il commercialista riveste per le imprese, le istituzioni e l’intera comunità.Per il presidente del Consiglio nazionale della categoria professionalequesto spot è la prova concreta di un percorso fatto di visione, lavoro e coraggio. Questa campagna pubblicitaria è il racconto di ciò che siamo diventati e del ruolo sociale ed economico che svolgiamo ogni giorno con competenza e responsabilità. Qualcuno dice che il nostro è un mestiere cupo e grigio, fatto solo di numeri e grafici. Noi pensiamo che non sia vero, e questo spot lo dimostra: la professione di commercialista ha un’anima calda e colori vivaci, tanto da accendere la fantasia di un bambino. In questo senso,Lo spot è ideato dall’agenzia Proforma, pianificato da Waymedia, prodotto da Fanfara e diretto da Gianni De Blasi, con la fotografia di Giorgio Giannoccaro.