eVISO presenta nuove soluzioni per la gestione energetica dei data center

(Teleborsa) -ha annunciato l’avvio di, un segmento infrastrutturale in forte espansione e al centro del DL Energia, che introduce il Procedimento Unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di data center, una misura che può rendere più fluido lo sviluppo di nuove infrastrutture e favorire gli investimenti. Lo si legge in una nota diffusa dalla società.Grazie allae all’esperienza maturata nel monitoraggio energetico in ambito industriale, eVISO è in grado di offrire supporto completo alle società che stanno realizzando un data center nuovo o che stanno ampliando uno esistente, offrendo servizi quali stima della potenza necessaria, gestione dell’intero iter DSO (dalla richiesta di connessione al monitoraggio avanzato delle pratiche) fino al supporto per incrementi di potenza e alla fornitura energetica continuativa.eVISO mette a disposizione strumenti avanzati di telemetria in tempo reale, reportistica dettagliata, alert automatici su anomalie o picchi di carico, analisi predittive per il capacity planning e dashboard personalizzate che consentono ai clienti un controllo diretto, semplice e immediato dei consumi. L’esperienza consolidata nella gestione di carichi critici, unita ad infrastrutture operative ridondate e monitoraggio continuo della continuità elettrica, garantisce ai Data Center un servizio progettato per la massima affidabilità. L’intero flusso energia-IT è coordinato tramite un unico desk, che integra procedure, dati e tecnologia, offrendo un modello di governance chiaro e trasparente."In un contesto in cui tempi autorizzativi, disponibilità di capacità di rete e pianificazione energetica rappresentano variabili fondamentali, la gestione strutturata dell’iter di connessione e del fabbisogno elettrico diventa un", ha commentato eVISO.