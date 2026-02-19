A2A riconosciuta a Washington per la decarbonizzazione di Brescia

(Teleborsa) - Ilsi conferma unper il percorso diriconosciuto come uno dei più avanzati a livello internazionale per innovazione, circolarità e capacità di integrare molteplici fonti di calore rinnovabile e di recupero.Il premio corona un percorso avviato con grande visione già negli anni Settanta, quando Brescia realizzò la prima rete di teleriscaldamento in Italia. Negli ultimi dieci anni questo sistema è statoridurre drasticamente le emissioni e aumentare in modo strutturale il contributo delle fonti non fossili: oggi l’83% del calore immesso in rete proviene infatti da energie rinnovabili o da recupero."Per oltreQuesto riconoscimento internazionale conferma la validità del percorso intrapreso e ci incoraggia a continuare a integrare nuove fonti rinnovabili e di recupero, come il calore dai data center, per contribuire al futuro decarbonizzato della città", ha commentatoBrescia si conferma modello die. Il sistema bresciano si fonda infatti su una combinazione unica di fonti di calore: il termoutilizzatore, che trasforma i rifiuti in energia e, con il sistema di trattamento avviato nel 2024, recupera calore anche dai propri fumi; i grandi accumuli termici; il recupero di energia termica altrimenti dispersa dalle acciaierie Ori Martin e Alfa Acciai. I risultati ambientali di questa strategia sono rilevanti:Il riconoscimento internazionale, a partire dal recupero di calore dai data center. Nel giugno scorso è stato infatti inaugurato presso la centrale Lamarmora il progetto pilota sviluppato con il: grazie al raffreddamento a liquido dei server, il sistema sarà in grado, a regime, di fornire calore a 1.350 appartamenti.Questa strategia riflette il posizionamento unico di. Il Gruppo opera in Lombardia, l’area destinata a concentrare la quota più rilevante dei nuovi insediamenti di data center in Italia, gestisce le reti elettriche di Milano e Brescia – territori chiave per lo sviluppo di queste infrastrutture – fornisce energia elettrica, recupera il calore per il teleriscaldamento e, con il Piano Industriale, ha scelto di diventare anche sviluppatore diretto di data center. Un presidio integrato che