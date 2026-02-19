Madrid: si concentrano le vendite su IAG

(Teleborsa) - Si muove verso il basso International Airlines Group
, con una flessione del 2,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale del settore aereo
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di IAG
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,094 Euro. Rischio di discesa fino a 4,878 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)