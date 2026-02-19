Madrid: si concentrano le vendite su IAG

International Airlines Group

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

Ibex 35

multinazionale del settore aereo

IAG

Si muove verso il basso, con una flessione del 2,09%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,094 Euro. Rischio di discesa fino a 4,878 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,31.