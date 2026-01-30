Madrid: risultato positivo per IAG

International Airlines Group

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

Ibex 35

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.L'andamento dellanella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,767 Euro. Prima resistenza a 4,852. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,716.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)