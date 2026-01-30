Madrid: risultato positivo per IAG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per International Airlines Group
, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.
L'andamento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario della multinazionale del settore aereo
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,767 Euro. Prima resistenza a 4,852. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,716.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)