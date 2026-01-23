Madrid: in calo IAG

(Teleborsa) - Rosso per International Airlines Group
, che sta segnando un calo del 3,20%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della multinazionale del settore aereo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,866 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,741. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,991.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)