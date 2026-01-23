Madrid: in calo IAG

International Airlines Group

Ibex 35

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo del 3,20%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,866 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,741. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,991.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)