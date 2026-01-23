Milano 14:14
Madrid: in calo IAG

(Teleborsa) - Rosso per International Airlines Group, che sta segnando un calo del 3,20%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve della multinazionale del settore aereo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,866 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,741. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,991.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
