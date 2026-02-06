Madrid: scambi al rialzo per IAG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di International Airlines Group
, con una variazione percentuale dell'1,82%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della multinazionale del settore aereo
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,963 Euro. Primo supporto visto a 4,845. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,774.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)