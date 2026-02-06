Milano 13:46
Madrid: scambi al rialzo per IAG

Migliori e peggiori, Trasporti
Madrid: scambi al rialzo per IAG
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di International Airlines Group, con una variazione percentuale dell'1,82%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della multinazionale del settore aereo. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,963 Euro. Primo supporto visto a 4,845. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,774.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
