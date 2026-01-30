Milano 9:55
45.420 +0,76%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:55
10.188 +0,16%
24.511 +0,83%

Londra: andamento sostenuto per Diageo

Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per Diageo
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda di bevande alcoliche, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diageo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Diageo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,53 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```