Londra: andamento sostenuto per Diageo

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda di bevande alcoliche
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diageo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Diageo
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,53 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)