Londra: brillante l'andamento di Diageo

Londra: brillante l'andamento di Diageo
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda di bevande alcoliche, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diageo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Diageo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,41 sterline con area di resistenza individuata a quota 16,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
