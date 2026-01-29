Londra: brillante l'andamento di Diageo

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda di bevande alcoliche
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diageo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Diageo
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,41 sterline con area di resistenza individuata a quota 16,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)