Milleproroghe, dalle graduatorie alle semplificazioni amministrative le proposte di emendamento di A

"Stiamo portando avanti diverse iniziative come organizzazione sindacale. Sul piano politico abbiamo presentato diversi emendamenti al disegno di legge Milleproroghe". Lo ricorda Alberico Sorrentino, Capo Dipartimento Condir - Anief, citando prima di tutto la possibilità di far scorrere la graduatoria del concorso ordinario DSGA e di prorogarla oltre la scadenza naturale del 31 dicembre 2026.

"Abbiamo presentato l'emendamento volto a garantire la mobilità intercompartimentale anche al personale della scuola. - ha proseguito il sindacalista - Dal punto di vista amministrativo, invece, proseguono i tavoli di semplificazione. Siamo in attesa della convocazione del tavolo per quanto riguarda il piano dei flussi e l'elaborazione dei conti giudiziali, poiché attualmente questo adempimento viene richiesto in alcune regioni e in altre no".

"Quello che chiediamo è uniformità e semplificazione per le scuole, in particolare per la figura del DSGA, in quanto a nostro avviso non siamo tenuti alla resa del conto giudiziale, essendo consegnatari dei beni, ma una volta che il bene stesso è assegnato e quindi fuoriesce dalla nostra gestione, abbiamo esclusivamente un obbligo di vigilanza".

"In questi giorni noi abbiamo sollecitato nuovamente l'Unità di Missione a fornire dei chiarimenti alle scuole su come utilizzare e spendere i costi indiretti maturati sui progetti PNRR, così come è necessario sbloccare l'inoltro delle rendicontazioni per quelle scuole che non hanno raggiunto la certificazione dei target minimi".

"Infine, ultimo importante tema per quanto riguarda gli aspetti amministrativi è il nodo passweb. Ancora siamo in attesa di ricevere delle novità rilevanti, non è stato costituito nessun tavolo poiché è un tavolo interministeriale che coinvolge anche un altro ente, ovverto l'INPS, e quindi siamo in attesa di novità significative, senza fare un passo indietro", conclude il capo dipartimento Condir - Anief.
