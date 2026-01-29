Milleproroghe, dalle graduatorie alle semplificazioni amministrative le proposte di emendamento di A

"Stiamo portando avanti diverse iniziative
come organizzazione sindacale. Sul piano politico abbiamo presentato diversi emendamenti al disegno di legge Milleproroghe
". Lo ricorda Alberico Sorrentino
, Capo Dipartimento Condir - Anief
, citando prima di tutto la possibilità di far scorrere la graduatoria del concorso ordinario DSGA
e di prorogarla oltre la scadenza naturale del 31 dicembre 2026.
"Abbiamo presentato l'emendamento volto a garantire la mobilità intercompartimentale
anche al personale della scuola. - ha proseguito il sindacalista - Dal punto di vista amministrativo, invece, proseguono i tavoli di semplificazione
. Siamo in attesa della convocazione del tavolo per quanto riguarda il piano dei flussi
e l'elaborazione dei conti giudiziali
, poiché attualmente questo adempimento viene richiesto in alcune regioni e in altre no".
"Quello che chiediamo è uniformità e semplificazione
per le scuole, in particolare per la figura del DSGA
, in quanto a nostro avviso non siamo tenuti
alla resa del conto giudiziale, essendo consegnatari dei beni, ma una volta che il bene stesso è assegnato e quindi fuoriesce dalla nostra gestione, abbiamo esclusivamente un obbligo di vigilanza"
.
"In questi giorni noi abbiamo sollecitato nuovamente l'Unità di Missione
a fornire dei chiarimenti
alle scuole su come utilizzare e spendere i costi indiretti maturati sui progetti PNRR
, così come è necessario sbloccare l'inoltro delle rendicontazioni
per quelle scuole che non hanno raggiunto la certificazione dei target minimi".
"Infine, ultimo importante tema per quanto riguarda gli aspetti amministrativi è il nodo passweb
. Ancora siamo in attesa di ricevere delle novità rilevanti, non è stato costituito nessun tavolo
poiché è un tavolo interministeriale che coinvolge anche un altro ente, ovverto l'INPS, e quindi siamo in attesa di novità significative, senza fare un passo indietro", conclude il capo dipartimento Condir - Anief.
"