Milano 16:40
46.386 +1,29%
Nasdaq 16:40
24.921 +0,50%
Dow Jones 16:40
49.470 +0,15%
Londra 16:40
10.693 +0,62%
Francoforte 16:40
25.203 +0,64%

New York: pioggia di acquisti su Corning

Migliori e peggiori
New York: pioggia di acquisti su Corning
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di vetri speciali e ceramiche, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,75%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Corning più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 140 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 132,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 127,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
