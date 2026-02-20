Milano 13:03
Parigi: andamento sostenuto per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso degli alcolici, con una variazione percentuale del 2,74%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pernod Ricard, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di vini e alcolici. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Pernod Ricard evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 87,2 Euro. Primo supporto a 84,34. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 82,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
