Parigi: andamento sostenuto per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso degli alcolici
, con una variazione percentuale del 2,74%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pernod Ricard
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di vini e alcolici
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Pernod Ricard
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 87,2 Euro. Primo supporto a 84,34. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 82,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)