Milano 13:05
46.228 +0,95%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 13:05
10.686 +0,55%
Francoforte 13:05
25.103 +0,24%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Maire

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Maire subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15,75 Euro. Primo supporto visto a 15,28. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
