Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Maire

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di Maire
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15,75 Euro. Primo supporto visto a 15,28. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,99.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)