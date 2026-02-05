Milano 13:30
46.359 -0,59%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 13:30
10.362 -0,39%
Francoforte 13:29
24.505 -0,40%

Piazza Affari: positiva la giornata per Maire

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che lievita dell'1,83%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Maire evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Maire. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 15,18 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,86. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,66.

