Piazza Affari: positiva la giornata per Maire

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che lievita dell'1,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Maire
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Maire
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 15,18 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,86. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)