Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:16
25.325 +1,00%
Dow Jones 18:16
50.093 -0,05%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: scambi in positivo per Maire

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che guadagna bene, con una variazione del 3,13%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Maire rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,99 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,4.

