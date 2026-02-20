SSN in crisi: otto anni dopo Federcontribuenti conferma l’allarme

(Teleborsa) -torna a, a otto anni di distanza dal primo grido d’allarme diffuso nel 2018. Un richiamo che oggi, alla luce dei dati e delle criticità emerse, assume il peso di una previsione purtroppo confermata dai fatti.Nel 2018 l’associazione aveva denunciato con chiarezza uno scenario destinato a produrre effetti dirompenti:. Allo stesso tempo,, un dato già allora inferiore alla media europea. Oggi, sottolinea l’associazione, quelle previsioni si sono trasformate in realtà. Il pensionamento di migliaia di medici di medicina generale non è stato accompagnato da un adeguato ricambio generazionale, lasciando intere aree del Paese prive di un presidio fondamentale per le cure primarie.L’effetto domino è evidente: l’assenza del medico di famiglia spinge i cittadini a rivolgersi direttamente ai Pronto Soccorso, anche per codici bianchi e verdi che potrebbero essere gestiti a livello territoriale. Il problema, evidenzia Federcontribuenti,. Un sistema pensato come filtro e paracadute nei periodi di chiusura degli studi medici risulta ormai inefficace. Molte postazioni vengono chiuse o accorpate a causa della difficoltà nel reperire professionisti disposti ad accettare incarichi gravosi, con turni eccessivi, carenza di sicurezza e compensi ritenuti inadeguati. Il risultato è che il cittadino, privo di alternative, si rivolge al 118 o ai Pronto Soccorso, aggravando ulteriormente la pressione sulle strutture ospedaliere.A questo quadro strutturale si aggiunge il nodo delle risorse.. Il definanziamento progressivo, unito all’allungamento delle liste d’attesa, ha incentivato il ricorso al settore privato, con conseguenze dirette sulle disuguaglianze sociali: chi dispone di risorse economiche accede a cure tempestive, chi non può permettersele rinuncia o rinvia, compromettendo il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Anche sul fronte ospedaliero, osserva l’associazione, la situazione è peggiorata.La. "Il risultato è il fenomeno del boarding:", denuncia Federcontribuenti, descrivendo una condizione che non può più essere considerata emergenziale ma strutturale.Secondo l’associazione, infatti, rispetto al 2018 non si è assistito a un semplice peggioramento congiunturale, bensì alla. La mancata programmazione del ricambio dei medici, il definanziamento cronico e l’indebolimento della medicina territoriale hanno generato una vera e propria "tempesta perfetta" che paralizza il sistema.