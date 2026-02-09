CRIBIS: liquidazioni giudiziali +30% in 2 anni, più numerose al Centro-Nord, Lazio e Lombardia

(Teleborsa) - LeSebbene il dato mostri una, il quadro complessivo conferma un trend in crescita: nel 2025 il totale delle procedure è salito a 9.795, contro le 9.162 del 2024 e le 7.651 del 2023. È quanto emerge dall’Aaggiornata a dicembre 2025 realizzata da, società del gruppo CRIF specializzata nel fornire informazioni, soluzioni e consulenza alle imprese.Il costante aumento di liquidazioni giudiziali, negli ultimi due anni,(toccando il minimo storico di 7.118 nel 2022) grazie a sostegni pubblici straordinari e sussidi governativi che avevano sostenuto la continuità aziendale. Con il progressivo esaurimento di tali sostegni, e l’aumento dei tassi e del costo del denaro, il mercato sta tornando a mostrare le reali fragilità del tessuto imprenditoriale.Dal punto di vista territoriale,Queste tre regioni insieme rappresentano circa il 45% del totale nazionale del periodo. All’estremo opposto si collocano la Valle d’Aosta (5), il Molise (8) e la Basilicata (17).Per quanto riguarda i settori merceologici:, che con 852 procedure segna un incremento rispetto alle 533 del trimestre precedente. Segue l’Edilizia con 651 casi (rispetto ai 401 del Q3) e i Servizi con 630 (rispetto ai 465 del Q3). L’Industria registra invece 457 procedure.Nel quarto trimestre del 2025 si registra un forte aumento nel ricorso agli strumenti di regolazione della crisi: i concordati preventivi sono stati 133, con una crescita significativa del 75% rispetto ai 76 registrati nel Q4 2024., commenta: "I dati di chiusura del 2025 confermano che stiamo assistendo a un aumento strutturale delle liquidazioni giudiziali. Dopo la parentesi del periodo Covid, in cui i sostegni straordinari dello Stato hanno agito da paracadute per molte realtà, le difficoltà sottostanti hanno cominciato ad emergere. In questo scenario, acon l’introduzione di strumenti di allerta e di composizione negoziata, ha avuto un ruolo importante nel supportare le imprese in percorsi di risanamento. Il ritorno a volumi vicini ai livelli pre-pandemia indica che molte imprese, specialmente nel commercio e nell’edilizia, faticano a gestire l’attuale instabilità economica, dovuta anche all’aumento dei tassi e del costo del denaro. In questo contesto, monitorare costantemente la solidità dei partner commerciali diventa fondamentale per prevenire il rischio di credito".