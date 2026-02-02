Ciclone Harry: Federcontribuenti, coperture assicurative insufficienti per i danni alle imprese

(Teleborsa) - "Il ciclone Harry è un'emergenza che, purtroppo, non rappresenta più un'eccezione. Ciò che emerge con particolare preoccupazione, è quanto accaduto dopo l'evento: molte imprese hanno scoperto solo a danni avvenuti che le proprie polizze assicurative non prevedevano la copertura per mareggiate o alluvioni". Èche spiega come le polizze spesso sottoscritte come "incendio ed eventi naturali" nella realtà dei contratti, "escludevano proprio i rischi più frequenti e oggi più rilevanti. Il risultato – sottolinea Federcontribuenti – è un divario evidente tra i danni subiti, concreti e immediati, e i rimborsi assicurativi, spesso inesistenti o fortemente limitati. Una situazione che mette in luce un problema strutturale: gli eventi climatici estremi non possono più essere considerati imprevedibili, ma rappresentano un rischio stabile, soprattutto per le attività localizzate in aree costiere o esposte".Ecco perché l'associazione richiama l'attenzione sulla necessità di superare una logica puramente orientata al risparmio sul premio assicurativo. "Ridurre le coperture – fa presente– può comportare risparmi minimi nel breve periodo, ma espone le imprese a perdite economiche molto rilevanti in caso di eventi atmosferici avversi. Al tempo stesso, è fondamentale affidarsi a compagnie solide e trasparenti, in grado di garantire tempi certi e procedure chiare in fase di risarcimento". La polizza adeguata, evidenzia Federcontribuenti, è quella che copre in modo esplicito alluvioni, mareggiate, vento forte, eventi atmosferici estremi e l'interruzione dell'attività. "Non basta più assicurarsi contro il fuoco, oggi occorre proteggersi dall'acqua, dall'aria e, soprattutto, dalla realtà di un clima che è cambiato in modo evidente. Ignorarlo – conclude– significa esporsi a rischi che molte imprese, oggi, stanno pagando sulla propria pelle".