Generalfinance, Corte d'Appello riconosce piena correttezza nella vicenda Leali Steel

(Teleborsa) - Generalfinance , società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha comunicato che la Corte d'Appello di Trento ha accolto integralmente il ricorso in appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 569/2025 del Tribunale Civile di Trento. A luglio 2025, il Tribunale Civile di Trento aveva emesso una sentenza che dichiarava l'inopponibilità al fallimento di Leali Steel delle cessioni di credito effettuate nell'ambito del contratto di factoring tra le parti, condannando Generalfinance al pagamento di 9.307.201,89 euro, oltre a interessi e spese. Ad agosto 2025, la Corte d'Appello di Trento aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, senza cauzione.



Con la sentenza pronunciata in data 12 maggio 2026, la Corte d'Appello di Trento ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado, respingendo tutte le domande proposte dal Fallimento Leali Steel e da Roma 2014 nei confronti di Generalfinance, e ha condannato Roma 2014 alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di Generalfinance.



"La pronuncia della Corte d'Appello di Trento accoglie integralmente le nostre ragioni e riconosce la piena legittimità e correttezza dell'operato di Generalfinance nell'ambito del rapporto di factoring con Leali Steel - ha commentato l'AD Massimo Gianolli - È un esito che conferma la solidità del nostro approccio operativo e la coerenza con la normativa vigente, che ci consente di rafforzare la fiducia rispetto al nostro modello di business".

Condividi

```