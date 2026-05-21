Dazi Usa, intesa nell'Ue: "Europa onora gli impegni"

(Teleborsa) - Il messaggio a Donald Trump è forte e chiaro: l'Europa che "onora gli impegni". Non solo, c'è anche la dimostrazione di forza del Parlamento europeo per scongiurare che l'intesa commerciale Ue-Usa si trasformi in una "fuga alla cieca" o, peggio, in una resa senza condizioni al tycoon. Dopo oltre cinque ore di trattative nella notte di Strasburgo, eurodeputati e governi europei hanno portato a casa, non senza fatica, il compromesso che, di fatto, apre la strada all'attuazione dell'accordo di Turnberry.



Risultato costruito sul filo di un equilibrio decisamente fragile - salvare il rapporto transatlantico senza consegnarsi agli umori imprevedibili della Casa Bianca -, descritto come una vittoria comune. Peccato che sia subito arrivata la doccia fredda servita dal rappresentante americano al Commercio, Jamieson Greer: "I dazi rappresentano soltanto un aspetto" e Bruxelles dovrà ora misurarsi anche con il terreno delle "barriere non tariffarie" e della regolamentazione.



Prima la minaccia di annettere la Groenlandia, poi - ultima in ordine di tempo - quella di portare al 25% i dazi sulle auto europee: le ripetute scosse di Trump a dispetto dell'intesa siglata in Scozia nel luglio scorso avevano spinto l'Europarlamento, guidato dal combattivo negoziatore socialista Bernd Lange, a pretendere a larga maggioranza (furono 417 i sì a marzo) garanzie aggiuntive.



Il punto di caduta con i Paesi - molto più cauti, soprattutto Berlino, timorosa di un effetto boomerang su industria e commerci europei - è stato costruito intorno ad una rete di clausole per blindare il patto da eventuali nuove sterzate americane. Il testo conferma il taglio dei dazi Ue sui prodotti industriali e su gran parte dell'agroalimentare statunitense e il tetto del 15% Usa sulla maggior parte dell'export del Vecchio Continente. Viene però introdotta una clausola 'sunset' con scadenza nel 2029, tutele specifiche per acciaio e alluminio, e il diritto di sospendere l'accordo in caso di violazioni o di danni all'industria europea.

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