Ricorso ferie, Anief: decisione Corte di Cassazione importante per scenari che può aprire





(Teleborsa) - "Attendiamo con ansia nelle prossime settimane la decisione della Suprema Corte, proprio perché questa potrebbe incidere sul contenzioso che noi portiamo avanti da anni sulle". Lo ha dichiarato il segretario generale di ANIEF,, in merito all'udienza pubblica presso la Corte di Cassazione sul diritto alla monetizzazione delle ferie assegnate d'ufficio a docenti precari durante le sospensioni delle elezioni a Natale a Pasqua."Noi comeci siamo costituiti davanti alla corte proprio per portare avanti talie le nostre, perché la decisione della Corte sarà importante proprio per gli scenari che si potranno aprire e per come tale decisione impatterà sulla differenza tra indennizzi che possono essere richiesti per ogni anno, se circa 500 euro all'anno o addirittura arrivare a", ha aggiunto."Ricordo che lae invito tutti i docenti precari, o che siano stati precari negli ultimi 10 anni, a presentare tale contenzioso rivolgendosi alle nostre sedi sparse in tutta Italia", ha concluso Cavallini.