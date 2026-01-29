ABI sollecita banche a sospendere rate mutui in Calabria, Sardegna e Sicilia

(Teleborsa) - L’ABI invita le banche
a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui
decisa dal Consiglio dei Ministri a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni scorsi nelle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.
La Protezione Civile, attraverso apposite ordinanze
- ricorda l'Associazione Bancaria - fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui.
Proprio per assicurare dovunque tempestività degli interventi
a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l’ABI ha sottoscritto uno specifico Protocollo
di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori.