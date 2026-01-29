Milano 15:56
ABI sollecita banche a sospendere rate mutui in Calabria, Sardegna e Sicilia

IN attuazione a quanto deciso dal CdM

Banche, Economia
(Teleborsa) - L’ABI invita le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui decisa dal Consiglio dei Ministri a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni scorsi nelle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

La Protezione Civile, attraverso apposite ordinanze - ricorda l'Associazione Bancaria - fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui.

Proprio per assicurare dovunque tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l’ABI ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori.

