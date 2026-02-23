Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 febbraio
Appiattita la performance del cambio Euro / CAD, che porta a casa un trascurabile -0,02%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,6207. Primo supporto visto a 0,6195. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,6189.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)