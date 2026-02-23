Bellini Yacht amplia le superfici operative a supporto della crescita della gamma Astor

Bellini Nautica

(Teleborsa) -, realtà fondata nel 1967 e a capo di un gruppo (il “Gruppo Bellini”), operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nella produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht, nonché nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro etrading di “Vintage Riva” e nell’offerta di un’ampia gamma di servizi correlati, comunica che la, società riferibile alla linea di business del Gruppo Bellini dedicata alla produzione di imbarcazioni di lusso, ha sottoscritto con unavente ad oggetto un complesso immobiliare a destinazione industriale sito in Capriolo (BS), per una superficie complessiva di circa 4.350 mq, portando le superfici operative a disposizione del Gruppo a un totale di 19.810 mq.L’operazione, spiega una nota, rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita di Bellini Yacht e costituisce un investimento infrastrutturale volto a sostenere l’espansione produttiva dell’intera gamma ASTOR, il rispetto della strategia alla base del Piano Industriale 2024-2027, nonché la crescita di tutto il Gruppo Bellini nel medio-lungo periodo.La nuova sede, destinata ad uso esclusivo di cantiere navale, consentirà l’incremento della capacità produttiva, permetterà di ospitare la costruzione di modelli di maggiori dimensioni, nonché l’ottimizzazione e l’integrazione dell’intero work-flow industriale. La struttura saràorganizzata per integrare aree produttive dedicate alla costruzione e all’assemblaggio delle imbarcazioni, uffici tecnici e direzionali di nuova concezione, progettati secondo standard moderni e funzionali e spazi esclusivi dedicati ai clienti, riservati all’esperienza di acquisto, alla configurazione personalizzata delle imbarcazioni e alla presentazione dei materiali e delle finiture.L'obiettivo è consolidare un modello industriale e commerciale integrato, rafforzando il posizionamento premium del marchio Bellini Yacht e valorizzando il processo di vendita ad alto contenuto esperienziale.L’espansione delle superfici operative si inserisce in una logica di scalabilità industriale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e favorire un progressivo leverage sui costi fissi al crescere dei volumi produttivi.Il, con decorrenza dal mese corrente sino al 31 gennaio 2032, rinnovabile per ulteriori 6 anni. L’accordo prevede inoltre un diritto di prelazione in favore di Bellini Yacht in caso di eventuale vendita dell’immobile da parte del locatore, garantendo flessibilità strategica nel medio-lungo periodo., ha commentato: “Questa operazione rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di Bellini Yacht. La nuova sede produttiva non è solo un ampliamento di spazi, ma une nel posizionamento del brand. Con questa struttura rafforziamo la produzione dell’intera gamma ASTOR, miglioriamo l’efficienza operativa e creiamo un hub integrato dove progettazione, costruzione ed esperienza cliente convivono in un unicoecosistema. È un passo coerente con la nostra visione di crescita sostenibile e con l’obiettivo di consolidare Bellini Yacht nel suo segmento e posizionamento".L’operazione è coerente con le strategie di sviluppo della divisione Bellini Yacht e di tutto il Gruppo Bellini, che mira al progressivo rafforzamento del segmento produttivo.