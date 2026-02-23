Bellini Yacht amplia le superfici operative a supporto della crescita della gamma Astor

(Teleborsa) - Bellini Nautica
, realtà fondata nel 1967 e a capo di un gruppo (il “Gruppo Bellini”), operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nella produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht, nonché nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e
trading di “Vintage Riva” e nell’offerta di un’ampia gamma di servizi correlati, comunica che la controllata Bellini Yacht
, società riferibile alla linea di business del Gruppo Bellini dedicata alla produzione di imbarcazioni di lusso, ha sottoscritto con un contratto di locazione commerciale
avente ad oggetto un complesso immobiliare a destinazione industriale sito in Capriolo (BS), per una superficie complessiva di circa 4.350 mq, portando le superfici operative a disposizione del Gruppo a un totale di 19.810 mq.
L’operazione, spiega una nota, rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita di Bellini Yacht e costituisce un investimento infrastrutturale volto a sostenere l’espansione produttiva dell’intera gamma ASTOR, il rispetto della strategia alla base del Piano Industriale 2024-2027, nonché la crescita di tutto il Gruppo Bellini nel medio-lungo periodo.
La nuova sede, destinata ad uso esclusivo di cantiere navale, consentirà l’incremento della capacità produttiva, permetterà di ospitare la costruzione di modelli di maggiori dimensioni, nonché l’ottimizzazione e l’integrazione dell’intero work-flow industriale. La struttura sarà
organizzata per integrare aree produttive dedicate alla costruzione e all’assemblaggio delle imbarcazioni, uffici tecnici e direzionali di nuova concezione, progettati secondo standard moderni e funzionali e spazi esclusivi dedicati ai clienti, riservati all’esperienza di acquisto, alla configurazione personalizzata delle imbarcazioni e alla presentazione dei materiali e delle finiture.
L'obiettivo è consolidare un modello industriale e commerciale integrato, rafforzando il posizionamento premium del marchio Bellini Yacht e valorizzando il processo di vendita ad alto contenuto esperienziale.
L’espansione delle superfici operative si inserisce in una logica di scalabilità industriale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e favorire un progressivo leverage sui costi fissi al crescere dei volumi produttivi.
Il contratto ha durata di 6 anni
, con decorrenza dal mese corrente sino al 31 gennaio 2032, rinnovabile per ulteriori 6 anni. L’accordo prevede inoltre un diritto di prelazione in favore di Bellini Yacht in caso di eventuale vendita dell’immobile da parte del locatore, garantendo flessibilità strategica nel medio-lungo periodo.Battista Bellini, CEO di Bellini Nautica
, ha commentato: “Questa operazione rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di Bellini Yacht. La nuova sede produttiva non è solo un ampliamento di spazi, ma un investimento strategico nella nostracapacità industriale
e nel posizionamento del brand. Con questa struttura rafforziamo la produzione dell’intera gamma ASTOR, miglioriamo l’efficienza operativa e creiamo un hub integrato dove progettazione, costruzione ed esperienza cliente convivono in un unico
ecosistema. È un passo coerente con la nostra visione di crescita sostenibile e con l’obiettivo di consolidare Bellini Yacht nel suo segmento e posizionamento".
L’operazione è coerente con le strategie di sviluppo della divisione Bellini Yacht e di tutto il Gruppo Bellini, che mira al progressivo rafforzamento del segmento produttivo.