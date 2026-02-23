Digital Value, OEP ottiene le autorizzazioni: closing il 5 marzo 2026 e OPA in arrivo

(Teleborsa) - In data 21 ottobre 2025 è stata comunicata la prospettata acquisizione da parte di OEP IX Master Coöperatief ("OEP"), società appartenente a un gruppo di fondi privati gestito da OEP Capital Advisors, dell’intera partecipazione di controllo in Digital Value
detenuta da DV Holding. Ai fini del closing dell’Operazione, OEP ha designato OEP Danzig BidCo, società indirettamente controllata da OEP, quale acquirente (l’“Acquirente”).
L’Acquirente, si legge in una nota, comunica di aver ottenuto tutte le autorizzazioni richieste ai sensi della normativa applicabile ai fini del perfezionamento dell’Operazione. Pertanto, allo stato è previsto che il closing dell’Operazione
abbia luogo il 5 marzo 2026.
Come già reso noto, una volta perfezionatosi il closing dell’Operazione, l’Acquirente sarà tenuto a promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria
sul restante capitale sociale di Digital Value al prezzo per ciascuna azione ordinaria di Euro 29,00 (ventinove/00) cum dividendo (ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti da Digital Value).
Come previsto dalla normativa applicabile, l’OPA
Obbligatoria sarà formalmente comunicata tempestivamente dopo il closing dell’Operazione mediante divulgazione del comunicato.(Foto: Leon Seibert su Unsplash)