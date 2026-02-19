OPA Zinc BidCo su Tinexta, periodo di adesione al via il 23 febbraio

(Teleborsa) - Zinc BidCo
ha reso noto che CONSOB
ha approvato il documento di offerta
relativo all’OPA obbligatoria promossa su massime 19.573.795 azioni di Tinexta
, pari al 41,46% del relativo capitale sociale, ossia corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie di Tinexta, dedotte le 17.777.695 azioni già di titolarità dell’Offerente (37,66% del capitale sociale) e le 8.540.265 azioni detenute da Tecno Holding (18,09% del capitale sociale), persona che agisce di concerto con l’Offerente.
Il periodo di adesione
all’Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 23 febbraio 2026 e terminerà il 20 marzo 2026
, salvo eventuali proroghe. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ovvero il 27 marzo 2026, l’Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta un corrispettivo di 15,00 euro cum dividendo
per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.