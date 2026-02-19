Milano 15:09
45.634 -1,57%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 15:09
10.629 -0,54%
Francoforte 15:09
25.041 -0,94%

OPA Zinc BidCo su Tinexta, periodo di adesione al via il 23 febbraio

Corrispettivo di 15,00 euro cum dividendo

Finanza
OPA Zinc BidCo su Tinexta, periodo di adesione al via il 23 febbraio
(Teleborsa) - Zinc BidCo ha reso noto che CONSOB ha approvato il documento di offerta relativo all’OPA obbligatoria promossa su massime 19.573.795 azioni di Tinexta, pari al 41,46% del relativo capitale sociale, ossia corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie di Tinexta, dedotte le 17.777.695 azioni già di titolarità dell’Offerente (37,66% del capitale sociale) e le 8.540.265 azioni detenute da Tecno Holding (18,09% del capitale sociale), persona che agisce di concerto con l’Offerente.

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 23 febbraio 2026 e terminerà il 20 marzo 2026, salvo eventuali proroghe. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ovvero il 27 marzo 2026, l’Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta un corrispettivo di 15,00 euro cum dividendo per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.
Condividi
```