Enel corre in Borsa con nuovi target sostanzialmente superiori al consensus

(Teleborsa) - Enel è di gran lunga il miglior titolo del FTSE MIB nella seduta odierna, dopo aver svelato il piano strategico 2026-28. I principali obiettivi finanziari prevedono un utile per azione (EPS) per il 2026 di 0,72-0,74 euro (0,73 euro al mid-poin, circa il 2% in più rispetto al consensus di Bloomberg di 0,715 euro) e un utile per azione (EPS) per il 2028 di 0,80-0,82 euro (0,81 euro al mid-poin, circa il 9% in più rispetto alle aspettative di Bloomberg di 0,742 euro), con Enel che indica un CAGR per l'EPS di circa il 6%.

Per il dividendo per azione (DPS) 2025-28, Enel prevede anche un CAGR di circa il 6%, partendo da una base di DPS di 0,49 euro nel 2025 (il DPS implicito per il 2028 di circa 0,58 euro è anch'esso circa il 9% in più rispetto al consensus di Bloomberg di 0,537 euro). L'utile per azione implicito per il 2030 di circa 0,91 euro, utilizzando queste previsioni, sarebbe circa il 15% in più rispetto al consensus di Bloomberg.

Enel ha anche fornito visibilità oltre il 2028 e si prevede che entro il 2030 l'EPS confermerà la sua crescita con un CAGR di circa il 6%, la base installata di energie rinnovabili crescerà con un CAGR di circa il 5% e la RAB delle reti aumenterà di circa il 6% CAGR. Enel ha inoltre annunciato un riacquisto di azioni proprie overnight di circa 1 miliardo di euro, valido tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2026 (al termine del riacquisto, l'autorizzazione originale di riacquisto di azioni proprie sarà di 1,5 miliardi di euro).

"In sostanza, aumentando gli investimenti lordi a circa 53 miliardi di euro per il periodo 2026-2028 (circa 10 miliardi di euro in più rispetto al piano precedente), Enel sta ora prevedendo una traiettoria per i suoi indicatori finanziari che supera le aspettative del consensus", commenta Barclays.

"L'introduzione di una guidance fino al 2030 migliora ulteriormente la visibilità, mentre il CMD odierno rafforza una narrativa di crescita convincente, con un CAGR EPS di circa il 6% fino al 2030, che è significativamente più forte di quanto attualmente stimato dal mercato - aggiunge il broker - Sebbene persista l'incertezza intorno al decreto energia italiano, vediamo sempre più prove che la sottoperformance di circa il 6% di Enel rispetto all'STOXX Europe 600 Utilities dall'11 febbraio è stata ingiustificata".

Enel raggiunge 9,51 euro, con un aumento del 4,67%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 9,57 e successiva a quota 9,77. Supporto a 9,38.
