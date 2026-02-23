Enel corre in Borsa con nuovi target sostanzialmente superiori al consensus

(Teleborsa) - Enel
è di gran lunga il miglior titolo del FTSE MIB
nella seduta odierna, dopo aver svelato
il piano strategico 2026-28
. I principali obiettivi finanziari prevedono un utile per azione (EPS) per il 2026 di 0,72-0,74 euro (0,73 euro al mid-poin, circa il 2% in più rispetto al consensus di Bloomberg di 0,715 euro) e un utile per azione (EPS) per il 2028 di 0,80-0,82 euro (0,81 euro al mid-poin, circa il 9% in più rispetto alle aspettative di Bloomberg di 0,742 euro), con Enel che indica un CAGR per l'EPS di circa il 6%.
Per il dividendo per azione (DPS) 2025-28, Enel prevede anche un CAGR di circa il 6%, partendo da una base di DPS di 0,49 euro nel 2025 (il DPS implicito per il 2028 di circa 0,58 euro è anch'esso circa il 9% in più rispetto al consensus di Bloomberg di 0,537 euro). L'utile per azione implicito per il 2030
di circa 0,91 euro, utilizzando queste previsioni, sarebbe circa il 15% in più rispetto al consensus
di Bloomberg.
Enel ha anche fornito visibilità oltre il 2028
e si prevede
che entro il 2030 l'EPS confermerà la sua crescita con un CAGR di circa il 6%, la base installata di energie rinnovabili crescerà con un CAGR di circa il 5% e la RAB delle reti aumenterà di circa il 6% CAGR. Enel ha inoltre annunciato un riacquisto di azioni proprie overnight di circa 1 miliardo di euro, valido tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2026 (al termine del riacquisto, l'autorizzazione originale di riacquisto di azioni proprie sarà di 1,5 miliardi di euro).
"In sostanza, aumentando gli investimenti lordi a circa 53 miliardi di euro per il periodo 2026-2028 (circa 10 miliardi di euro in più rispetto al piano precedente), Enel sta ora prevedendo una traiettoria per i suoi indicatori finanziari che supera le aspettative del consensus
", commenta Barclays
.
"L'introduzione di una guidance fino al 2030 migliora ulteriormente la visibilità, mentre il CMD odierno rafforza una narrativa di crescita convincente, con un CAGR EPS di circa il 6% fino al 2030, che è significativamente più forte di quanto attualmente stimato dal mercato - aggiunge il broker - Sebbene persista l'incertezza intorno al decreto energia italiano, vediamo sempre più prove che la sottoperformance di circa il 6% di Enel rispetto all'STOXX Europe 600 Utilities dall'11 febbraio è stata ingiustificata
".Enel raggiunge 9,51 euro, con un aumento del 4,67%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 9,57 e successiva a quota 9,77. Supporto a 9,38.